Задержаны еще четыре участника акции против "Тбилиси прайда"

МВД Грузии продолжает идентифицировать и задерживать лиц, которые на контракции 5 июля в Тбилиси мешали работать и физически расправлялись с журналистами

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Еще четыре человека из числа агрессивных противников "Тбилиси прайд" задержаны за акты насилия во время контракции 5 июля против журналистов, сообщает МВД Грузии.

Задержаны 38-летний А. Н., 21-летний Т. Д., 35-летний И. К. и 24-летний Т. Х.

Следствие установило, что А. Н. и Т. Д., ворвавшись вместе со всеми в офис организации "Стыдно", нанесли физические и словесные оскорбления журналисту и оператору TV Pirveli.

Обвиняемые И. К. и Т. Х. на проспекте Руставели напали и избили оператора "Мтавари архи", когда тот выполнял свои профессиональные обязанности.

Следствие идет по трем статьям УК Грузии - незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности, или заниматься деятельностью на срок до трех лет, или без такового), преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия (наказывается штрафом или домашним арестом на срок от одного года до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности, или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо без такового) и организация группового насилия, руководство им или участие в нем (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

К этому времени, в рамках текущего следствия по делу журналистов, задержаны всего семь человек. Продолжаются интенсивные следственные и поисковые действия.

Всего на акции против ЛГБТ 5 июля правоохранители выявили 55 фактов насилия, из них 53 в отношении представителей СМИ.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества вечером 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на съемочные группы.

Агрессивные противники прайда избили журналистов, мешали работать представителям СМИ, повредили аппаратуру, напали на офисы гражданских и ЛГБТ-активистов. Только за этот день пострадали более 50 журналистов, несколько из попали в больницу.

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