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Тбилисский городской суд

Обвиняемый в нападении на туриста в Тбилиси будет ждать суда в тюрьме

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1517)
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Обвиняемый в попытке убийства гражданина Польши решил пользоваться правом молчания, в случае, если экспертиза признает его вменяемым, ему грозит от 13 до 17 лишения свободы

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Обвиняемый в попытке убийства польского туриста в Тбилиси на время следствия будет взят под стражу – Тбилисский городской суд избрал ему меру пресечения в среду, сообщает прокуратура Грузии.

Нападение на гражданина Польши было совершено 5 июля, когда в Тбилиси проходила контракция против ЛГБТ-сообщества. Как рассказали СМИ очевидцы нападения на туриста, обвиняемого могла спровоцировать серьга в ухе молодого человека.

Туристы с рюкзаками идут по одной из тбилисских улиц
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Прокурор Гия Шаишмелашвили выразил удовлетворение решением суда, отметив, что обвиняемый представляет угрозу обществу, поскольку в прошлом он уже был осужден за разбой.

Кроме того, по словам прокурора, у задержанного проблемы с психикой, и если бы не прохожие, молодого человека вряд ли бы удалось спасти – ему было нанесено несколько ножевых ранений.

Что касается защиты, как заявил адвокат Георгий Мдинарадзе, у его подзащитного проблемы с психикой и он нуждается в лечении. В связи с этим адвокат требовал не применять к задержанному никаких мер пресечения.

На вопрос судьи, помнит ли обвиняемый, что произошло в понедельник, 5 июля, он ответил, что предпочитает воспользоваться правом хранить молчание.

Человек с ножом в руке
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По данным прокуратуры, 5 июля в Тбилиси обвиняемый без причины напал на гражданина Польши с намерением убить его. Он нанес туристу несколько тяжелых ножевых ранений, в том числе в живот. В клинике, куда его доставили, ему была сделана операция.

Задержанному на месте происшествия Г. Х. предъявлено обвинение по статье "Попытка убийства из хулиганских побуждений". Ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.

По версии следствия, обвиняемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1517)
Теги:
Польша, Убийство, Турист, Грузия

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