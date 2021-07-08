Насилие в отношении журналистов – прокуратура Грузии предъявила обвинение еще пяти лицам

В деле о насилии и создании помех в работе журналистов фигурирует уже восемь человек. По предъявленным им статьям их ждет лишение свободы сроком от трех до шести лет

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Обвинение в насилии и создании помех в профессиональной деятельности журналистам на акциях против "Тбилиси прайд" 5 и 6 июля предъявлено еще пяти лицам, сообщает прокуратура Грузии.

Следствие установило, что на акциях против "Тбилиси прайд" участники организованного насилия напали на журналистов и операторов разных СМИ, и мешали им в осуществлении профессиональной деятельности.

Обвиняемые нанесли физические и словесные оскорбления журналистам и операторам "Мтавари архи", TV Pirveli, PalitraNews и вынуждали их прекратить съемки тех агрессивных действий, которые имели место на акции. Обвиняемым по предъявленным статьям грозит от трех до шести лет лишения свободы.

В рамках следствия по делу о насилии в отношении журналистов на акциях 5 и 6 июля обвинения предъявлены восьми гражданам.

На этом этапе сообщается о 25 пострадавших, из них 19 являются журналистами и операторами. Поиски других лиц, принимающих участие в насильственных действиях на акциях, продолжаются.

"Насилие и преследование журналистов категорические неприемлемо. Обвинение с целью защиты законных интересов пострадавших, осуществит все нужные действия, предусмотренные законодательством Грузии", – говорится в заявлении прокуратуры.

Контракции противников ЛГБТ-сообщества в столице Грузии проходили два дня, каждый раз выливаясь в массовые беспорядки, во время которых защитники традиционных ценностей жестоко расправлялись с журналистами, которые снимали происходящее.

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