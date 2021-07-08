12:30 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск
Противостояние двух акций у здания парламента Грузии 6 июля. Полицейские задерживают агрессивных радикалов

Насилие в отношении журналистов – прокуратура Грузии предъявила обвинение еще пяти лицам

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1518)
13111
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/08/252249386.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210708/252250485/Nasilie-v-otnoshenii-zhurnalistov--prokuratura-Gruzii-predyavila-obvinenie-esche-pyati-litsam.html

В деле о насилии и создании помех в работе журналистов фигурирует уже восемь человек. По предъявленным им статьям их ждет лишение свободы сроком от трех до шести лет

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Обвинение в насилии и создании помех в профессиональной деятельности журналистам на акциях против "Тбилиси прайд" 5 и 6 июля предъявлено еще пяти лицам, сообщает прокуратура Грузии.

Следствие установило, что на акциях против "Тбилиси прайд" участники организованного насилия напали на журналистов и операторов разных СМИ, и мешали им в осуществлении профессиональной деятельности.

Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Сторонники ЛГБТ на акции молчания
© Sputnik / Alex Shlamov
Как развивались события 5 и 6 июля в Тбилиси: версия МВД Грузии

Обвиняемые нанесли физические и словесные оскорбления журналистам и операторам "Мтавари архи", TV Pirveli, PalitraNews и вынуждали их прекратить съемки тех агрессивных действий, которые имели место на акции. Обвиняемым по предъявленным статьям грозит от трех до шести лет лишения свободы.

В рамках следствия по делу о насилии в отношении журналистов на акциях 5 и 6 июля обвинения предъявлены восьми гражданам.

На этом этапе сообщается о 25 пострадавших, из них 19 являются журналистами и операторами. Поиски других лиц, принимающих участие в насильственных действиях на акциях, продолжаются.

"Насилие и преследование журналистов категорические неприемлемо. Обвинение с целью защиты законных интересов пострадавших, осуществит все нужные действия, предусмотренные законодательством Грузии", – говорится в заявлении прокуратуры.

Контракции противников ЛГБТ-сообщества в столице Грузии проходили два дня, каждый раз выливаясь в массовые беспорядки, во время которых защитники традиционных ценностей жестоко расправлялись с журналистами, которые снимали происходящее. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Темы:
Преступность в Грузии (1518)
Теги:
Журналисты, Акция, Прокуратура, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Гигантский портрет Лионеля Месси на дне высохшего озера
Гигантский портрет Лионеля Месси нарисовали на дне высохшего озера - видео
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться