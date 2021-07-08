Гражданин Румынии приговорен в Грузии к шести годам тюрьмы

Обвиняемому в нелегальном ввозе в страну мигранта из Ирана грузинский суд вынес приговор спустя два года

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Кутаисский городской суд признал гражданина Румынии в незаконном ввозе мигранта в Грузию и создании условий для его незаконного пребывания в стране, и приговорил его к шести годам заключения.

Как сообщает Генпрокуратура Грузии, 5 мая 2019 года гражданин Румынии доставил в Грузию гражданина Ирана рейсом Стамбул-Тбилиси по паспорту, выданному на имя гражданина Италии. Поддельный документ мигранту предоставил обвиняемый. В Грузии он оплатил мигранту гостиницы в Тбилиси и Кутаиси, а позже купил билет на самолет в Италию.

Обвинение гражданину Румынии было предъявлено 17 июля 2019 года заочно, поскольку он успел покинуть пределы страны. На него был объявлен розыск.

Румын был задержан 2 августа 2019 года в Греции и 11 октября 2020 года экстрадирован в Грузию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.