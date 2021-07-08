Бывший министр юстиции в правительстве Саакашвили получил новый срок

Для Зураба Адеишвили, одного из влиятельных министров при прежней власти, это уже четвертый срок, к которому он приговорен в Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Самый влиятельный министр при власти "Национального движения" в Грузии Зураб Адеишвили заочно приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы - Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о пытках заключенных 2012 года, сообщает прокуратура.

Экс министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.

Адеишвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды, а также в организации нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, в фальсификации улик и давлении на свидетеля.

Обвинению удалось доказать, что после того, как в начале сентября 2012 года Адеишвили стало известно, что сотрудник департамента по исполнению наказаний Владимир Бедукадзе вывез за границу кадры нечеловеческого обращения с заключенными, чтобы показать их европейским правозащитным организациям и СМИ, он разработал схему, по которой сотрудники тюрьмы должны были избивать заключенных и записывать это на видео с тем, чтобы затем заявить, что съемки велись по заданию партии "Грузинская мечта".

По делу обвиняемым проходил также начальник Глданской тюрьмы Давид Чакуа, который получил четыре с половиной года.

Для Адеишвили, который фигурирует в нескольких уголовных делах, это уже четвертый срок, к которому он приговорен в Грузии.

Дело о пытках заключенных

МВД Грузии, 19 сентября 2012 года, за десять дней до парламентских выборов, объявило о вскрытии фактов вопиюще жестокого обращения с заключенными в расположенной в Тбилиси Глданской тюрьме №8. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы "нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео". Следственные органы тогда заявили, что это было организовано оппонентами правящей партии, чтобы опорочить ее в глазах избирателей перед выборами.

Ведомство обнародовало видеокадры жестокого обращения с заключенными, оговорившись, что существуют другие видеоматериалы, которые сочтено нецелесообразным демонстрировать общественности. Однако в тот же вечер оппозиционные телеканалы дополнительно выпустили в эфир ужасающие кадры насилия над заключенными, заявив, что получили их от бывшего сотрудника тюрьмы Бедукадзе.

Видеокадры пыток, избиений и изнасилований заключенных всколыхнули Грузию. В стране начались акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В отставку подали министры пробации и исполнения наказаний, внутренних дел, был арестован ряд сотрудников пенитенциарной системы.

По мнению наблюдателей, "тюремный скандал" сыграл решающую роль в исходе парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Национальное движение" перешла в оппозицию.

После смены власти в Грузии был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших госчиновников, многие из которых до сих пор отбывают тюремные сроки.

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