18:34 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск
Главная прокуратура Грузии

Бывший министр юстиции в правительстве Саакашвили получил новый срок

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1520)
12610
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252037313.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210708/252255341/Byvshiy-ministr-yustitsii-v-pravitelstve-Saakashvili-poluchil-novyy-srok.html

Для Зураба Адеишвили, одного из влиятельных министров при прежней власти, это уже четвертый срок, к которому он приговорен в Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Самый влиятельный министр при власти "Национального движения" в Грузии Зураб Адеишвили заочно приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы - Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о пытках заключенных 2012 года, сообщает прокуратура.

Экс министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.

Министерство юстиции Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Экс-министр юстиции Грузии лишен грузинского гражданства

Адеишвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды, а также в организации нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, в фальсификации улик и давлении на свидетеля.

Обвинению удалось доказать, что после того, как в начале сентября 2012 года Адеишвили стало известно, что сотрудник департамента по исполнению наказаний Владимир Бедукадзе вывез за границу кадры нечеловеческого обращения с заключенными, чтобы показать их европейским правозащитным организациям и СМИ, он разработал схему, по которой сотрудники тюрьмы должны были избивать заключенных и записывать это на видео с тем, чтобы затем заявить, что съемки велись по заданию партии "Грузинская мечта".

По делу обвиняемым проходил также начальник Глданской тюрьмы Давид Чакуа, который получил четыре с половиной года.

Для Адеишвили, который фигурирует в нескольких уголовных делах, это уже четвертый срок, к которому он приговорен в Грузии.

Дело о пытках заключенных

МВД Грузии, 19 сентября 2012 года, за десять дней до парламентских выборов, объявило о вскрытии фактов вопиюще жестокого обращения с заключенными в расположенной в Тбилиси Глданской тюрьме №8. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы "нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео". Следственные органы тогда заявили, что это было организовано оппонентами правящей партии, чтобы опорочить ее в глазах избирателей перед выборами.

Молоток судьи
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Экс-генпрокурор Грузии Адеишвили получил еще один срок

Ведомство обнародовало видеокадры жестокого обращения с заключенными, оговорившись, что существуют другие видеоматериалы, которые сочтено нецелесообразным демонстрировать общественности. Однако в тот же вечер оппозиционные телеканалы дополнительно выпустили в эфир ужасающие кадры насилия над заключенными, заявив, что получили их от бывшего сотрудника тюрьмы Бедукадзе.

Видеокадры пыток, избиений и изнасилований заключенных всколыхнули Грузию. В стране начались акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В отставку подали министры пробации и исполнения наказаний, внутренних дел, был арестован ряд сотрудников пенитенциарной системы.

По мнению наблюдателей, "тюремный скандал" сыграл решающую роль в исходе парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Национальное движение" перешла в оппозицию.

После смены власти в Грузии был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших госчиновников, многие из которых до сих пор отбывают тюремные сроки. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1520)
Теги:
Заключенные, Пытки, Зураб Адеишвили, Суд, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Пить нельзя! Как в Беларуси решают проблему занитраченных вод
Нитраты зашкаливают: как в Беларуси решают проблему с питьевой водой
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться