Неизвестные устроили погром и обокрали церковь Святого Георгия в Кахети

По факту уже возбуждено уголовное дело и начато следствие. Полиции пока не удалось выйти на подозреваемых

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Неизвестные устроили погром и обокрали церковь Святого Георгия в селе Хашми в Кахети, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.

По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - "повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб" (наказывается штрафом или общественно полезным трудом от ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет) и "кража" (наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок).

Первым об инциденте в Хашми написал глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе на своей странице в Facebook.

"Неизвестные проникли в церковь Святого Георгия в Хашми, повредили ее, осквернили и украли вещи", - написал Джагмаидзе.

Полиция в данное время проводит следственные действия, пытаясь найти виновных.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.