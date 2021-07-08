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Задержание подозреваемых в совершении преступления

Нападение на журналистов в Тбилиси: трех обвиняемых отправили за решетку

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210708/252256282/Napadenie-na-zhurnalistov-v-Tbilisi-trekh-obvinyaemykh-otpravili-za-reshetku.html

Адвокаты требовали отпустить их подзащитных под залог. Сами обвиняемые свою вину отказались признавать

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении Зазы Чаава, Зазы Мчедлидзе и Мурада Девларишвили, обвиняемых в нападении на журналистов.

Массовое нападение на журналистов произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Агрессивно настроенные демонстранты кидали в журналистов бутылки и камни, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ-сообщества. По официальным данным, в ту ночь пострадали 53 представителя СМИ.

Чаава, Мчедлидзе и Девларишвили обвинялись в нападении на журналистов "Мтавари архи", "Табула" и "Ньюпост".

На суде адвокаты требовали отпустить их подзащитных под залог, утверждая, что те не били журналистов, а сами журналисты оскорбляли их во время акции. Обвиняемые свою вину отказались признавать.

Между тем, прокурор Леван Вепхвадзе во время заседания суда пояснил, что обвиняемых надо изолировать, так как они могут оказать давление на свидетелей и помешать осуществлению правосудия.

Чаава, Мчедлидзе и Девларишвили обвиняются сразу по двум статьям "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "организация группового насилия и участие в нем". В случае подтверждения вины, им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Всего за нападения на журналистов на сегодняшний день задержано 12 человек, следствие по делу продолжается.

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