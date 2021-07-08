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Сейсмограф в научном центре

Очередное землетрясение произошло на юге Грузии

© CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (70)
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Sputnik Грузия
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Третье за день землетрясение произошло в южной части Грузии - магнитуда подземных толчков составляла на этот раз 3,2

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 24 километрах от города Дманиси (104 километра до Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Это шестое землетрясение за два последних дня и третье за сегодняшний. Первое землетрясение сегодня было зафиксировано 8 июля в 10:26 по местному времени.

Подземные толчки были зафиксированы в 17:38 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 5 километров. Подземные толчки магнитудой около 3 на этой территории были зафиксированы 1, 6 и 7 июля, а также 15, 18 и 25 июня.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (70)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Грузия, Землетрясение

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