Погром и кража из церкви на востоке Грузии: МВД раскрыло дело

Молодой мужчина и его несовершеннолетний брат устроили погром и обокрали церковь Святого Георгия в Кахети

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция задержала 21-летнего мужчину по обвинению в краже из церкви Святого Георгия в Кахети, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По информации ведомства, в совершении преступления также уличен его несовершеннолетний брат.

Первым об инциденте в селе Хашми района Сагареджо накануне сообщил глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, неизвестные проникли в церковь, осквернили ее и украли вещи.

По данным следствия, случай произошел 7 июля. Молодой мужчина вместе с его 17-летним братом украли различные предметы из церкви Святого Георгия.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая значительный ущерб", наказывается ограничением свободы на срок от четырех до семи лет.

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