Депутат сакребуло Гори задержан за поджог машины

Депутат горсовета от оппозиционной партии "Европейская Грузия" сам явился с повинной в полицию и заявил, что поджог собственную, а не чужую машину

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. По обвинению в повреждении или уничтожении вещи путем поджога полиция задержала члена сакребуло (горсовет) Гори (регион Шида Картли) Каху Бурджанадзе, сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый поджег стоящий на улице автомобиль на почве спора с ее владельцем. Случай произошел 8 июля в городе Гори.

Депутат признает факт поджога, однако утверждает, что автомобиль является его собственностью и был передан жителю села Скра во временное пользование.

Бурджанадзе сам явился в полицию, а после опроса 51-летнего депутата задержали. Бурджанадзе является членом оппозиционной партии "Европейская Грузия".

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждении или уничтожении вещи путем поджога" и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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