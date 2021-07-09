Беспорядки в Тбилиси: прокуратура Грузии предъявила обвинения еще восьми задержанным

К этому времени за насилие и нападки на журналистов и другие правонарушения во время контракций противников ЛГБТ 5-6 июля в Тбилиси обвинения предъявлены 16 гражданам

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения еще пяти задержанным по фактам нападения на журналистов в ходе акции противников ЛГБТ 5 июня в Тбилиси, а также трем задержанным по факту повреждения офиса организации "Тбилиси прайд."

Полиция идентифицировала и задержала их в четверг.

Как говорится в сообщении прокуратуры, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июня, пять задержанных, которые участвовали в организованном насилии, напали на журналистов и операторов разных СМИ.

Обвиняемые нанесли физические и словесные оскорбления журналистам и операторам TV Pirveli, Общественного вещателя и фотографу InterPressNews. Обвиняемые мешали им выполнять свои профессиональные обязанности и снимать совершаемые ими агрессивные действий.

Задержанным предъявлено обвинение в незаконном воспрепятствование журналистам в профессиональной деятельности, а также в их преследовании и групповом насилии.

Что касается факта повреждения офиса "Тбилиси прайд", по данным следствия, трое задержанных из соображений нетерпимости 5 июня напали, незаконно проникли в офис и демонстративно повредили и уничтожили принадлежащий "Тбилиси прайду" инвентарь.

Задержанным предъявлено обвинение в групповом насилии, а также по статям "Преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия" и "Нарушение неприкосновенности жилища или иного владения, совершенное группой лиц".

Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемых ареста в качестве меры пресечения.

В рамках следствия по делу об акции против "Тбилиси прайда" к этому времени обвинения предъявлены 16 гражданам.

На этом этапе 35 лиц признаны пострадавшими, из них 29 журналистов и операторов. Поиски других лиц, принимающих участие в насильственных действиях на акциях, продолжаются.

Контракции противников ЛГБТ-сообщества в столице Грузии проходили два дня, каждый раз выливаясь в массовые беспорядки, во время которых защитники традиционных ценностей жестоко расправлялись с журналистами, которые снимали происходящее.

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