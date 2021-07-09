Еще четверых напавших на журналистов в Тбилиси отправили в тюрьму до приговора

Из 12 задержанных за нападение на журналистов, к этому времени семерым уже избрана мера пресечения и приговор им придется ждать в заключении

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечение еще для четверых обвиняемых в нападении на журналистов.

Массовое нападение на журналистов произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Агрессивно настроенные демонстранты избивали журналистов, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ-сообщества. По официальным данным, в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

Согласно материалам дела, обвиняемые Торнике Давлашеридзе и Акакий Накашидзе напали на журналиста и оператора телеканала TV Pirveli, а Темур Хараули и Илья Кебадзе – на оператора "Мтавари архи" и журналиста "Табулы".

Адвокаты на суде требовали отпустить их подзащитных под залог, однако судья не удовлетворил их ходатайства.

"Ваши действия содержали высокую угрозу и есть большой риск совершения нового преступления, давления на свидетелей и сокрытия от правосудия, поэтому я полностью согласен с обвинением", – сказал судья Роман Хорава.

Часть обвиняемых на процессе частично признали вину, обвинив в случившемся самих журналистов и эмоциональную обстановку на акции.

Чаава, Мчедлидзе и Девларишвили обвиняются сразу по двум статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Организация группового насилия и участие в нем". В случае подтверждения вины, им грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Всего за нападения на журналистов на сегодняшний день задержано 12 человек, из которых 7 уже отправлены в предварительное заключение. Следствие по делу продолжается.

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