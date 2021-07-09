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Вахтанг Гомелаури

Глава МВД Грузии: насилие над журналистами – насилие в отношении государства

photo : Gakharia / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2632)
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Полиция уже объявила о задержании 12 человек, напавших на журналистов, и трех – за разгром офисов неправительственных организаций

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Насилие в отношении журналистов – это насилие в отношении государства, и настораживает, что оно было в разных местах, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури журналистам.

Массовое нападение на журналистов произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Агрессивно настроенные демонстранты избивали журналистов, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ-сообщества. По официальным данным, в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

Столкновения с противниками ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще четверых напавших на журналистов в Тбилиси отправили в тюрьму до приговора

"Я работаю в силовых ведомствах 27 лет и занимаю должности 9 лет. Я не припомню такого случая, за исключением единичных фактов. Насилие в отношении журналистов — очень тяжелый случай, я бы сказал, что это насилие над государством, Это было удивительным, настолько организованные, активные, внезапные нападения произошли в разных местах, а не в одном месте", - сказал Гомелаури.

При этом он уверил, что расследование нападений на журналистов продолжается, и анонсировал новые аресты.

"Мы уже задержали несколько человек, и это не предел. Мы изучаем море материалов, много видео, записей, и я хочу попросить всех этих журналистов и операторов активнее сотрудничать с нами", - сказал Гомелаури.

По его словам, МВД Грузии изучает большое количество материалов для идентификации нападавших.

Он также прокомментировал обвинение отдельных представителей оппозиции, что приказ нападения на журналистов исходил от него.

Акция в поддержку журналистов в Гори
photo: Shida Kartli Information Center / FB
Акции солидарности с пострадавшими в Тбилиси журналистами прошли в регионах Грузии

"Ни один нормальный человек, особенно тот, кто находится у власти, министр внутренних дел, не мог бы отдать приказ избивать журналистов, а полиции ничего не делать, это безумие, и я даже не хочу отвечать тем, кто делал такие заявления. Уверен, что они сами в это не верят", — заявил Гомелаури.

Глава МВД Грузии заявил, что 5 июля в разных точках Тбилиси работали 3,2 тысячи полицейских на 18 локациях, в том числе по ложным вызовам.

На данном этапе полиция уже объявила о задержании 12 человек, напавших на журналистов, и трех – за разгром офисов НПО.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2632)
Теги:
Вахтанг Гомелаури, МВД Грузии, Грузия

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