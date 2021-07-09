Глава МВД Грузии: насилие над журналистами – насилие в отношении государства

Полиция уже объявила о задержании 12 человек, напавших на журналистов, и трех – за разгром офисов неправительственных организаций

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Насилие в отношении журналистов – это насилие в отношении государства, и настораживает, что оно было в разных местах, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури журналистам.

Массовое нападение на журналистов произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Агрессивно настроенные демонстранты избивали журналистов, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ-сообщества. По официальным данным, в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

"Я работаю в силовых ведомствах 27 лет и занимаю должности 9 лет. Я не припомню такого случая, за исключением единичных фактов. Насилие в отношении журналистов — очень тяжелый случай, я бы сказал, что это насилие над государством, Это было удивительным, настолько организованные, активные, внезапные нападения произошли в разных местах, а не в одном месте", - сказал Гомелаури.

При этом он уверил, что расследование нападений на журналистов продолжается, и анонсировал новые аресты.

"Мы уже задержали несколько человек, и это не предел. Мы изучаем море материалов, много видео, записей, и я хочу попросить всех этих журналистов и операторов активнее сотрудничать с нами", - сказал Гомелаури.

По его словам, МВД Грузии изучает большое количество материалов для идентификации нападавших.

Он также прокомментировал обвинение отдельных представителей оппозиции, что приказ нападения на журналистов исходил от него.

"Ни один нормальный человек, особенно тот, кто находится у власти, министр внутренних дел, не мог бы отдать приказ избивать журналистов, а полиции ничего не делать, это безумие, и я даже не хочу отвечать тем, кто делал такие заявления. Уверен, что они сами в это не верят", — заявил Гомелаури.

Глава МВД Грузии заявил, что 5 июля в разных точках Тбилиси работали 3,2 тысячи полицейских на 18 локациях, в том числе по ложным вызовам.

На данном этапе полиция уже объявила о задержании 12 человек, напавших на журналистов, и трех – за разгром офисов НПО.

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