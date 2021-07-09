Гибель мужчины в полицейском участке в Тбилиси: что произошло на самом деле?

Мужчина был вызван в отделение полиции для вручения ограничительного ордера, запрещающего ему приближаться к бывшей жене

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Служба госинспектора Грузии продолжает следствие по факту возможной служебной халатности со стороны полицейских, говорится в заявлении ведомства.

Дело касается гибели гражданина в полицейском участке.

По данным следствия, 16 июня текущего года некий гражданин Л.Г. вместе с супругой находился в здании Главного управления Дидубе–Чугурети департамента полиции Тбилиси.

В общем пространстве на третьем этаже здания сотрудники полиции составляли соответствующую документацию с участием Л.Г. и его жены. Примерно в 20:50 часов мужчина попросил разрешения сходить в туалет. Он тихо отошел от стола, сделал несколько шагов, а затем побежал в сторону балкона и выпрыгнул.

Указанный факт подтверждают и камеры видеонаблюдения, которые размещены как внутри, так и снаружи здания, которые полностью фиксируют передвижение мужчины.

Как отмечено в заявлении, изображение на записях полностью соответствуют показаниям свидетелей.

При этом Служба госинспектора отмечает, что, несмотря на усилия следователей, члены семьи Л.Г. по неопределенным причинам не выражают желания коммуникации со следствием и отказываются явиться в следственный орган.

Следствие продолжается по статье УК Грузии – "служебная халатность", что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось ранее, 46-летний мужчина был вызван в отделение полиции для вручения ограничительного ордера, запрещающего ему приближаться к бывшей жене.

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