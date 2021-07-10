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Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Полицейские пытаются предотвратить столкновения

За нападение на журналистов в Тбилиси задержаны еще четыре человека

© Sputnik / Alex Shlamov
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Четырем активистам контракции инкриминируется нанесение телесных повреждений и создание помех в работе журналистов

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Еще четыре человека задержаны в Тбилиси за насильственные действия в отношении журналистов во время контракции на проспекте Руставели 5 июля, сообщается на сайте МВД Грузии.

Журналисты и полицейские на акции протеста против ЛГБТ сообщества 1 июля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Беспорядки в Тбилиси: прокуратура Грузии предъявила обвинения еще восьми задержанным

Следствие установило, что задержанные препятствовали журналистской деятельности, словесно оскорбляли репортеров и нанесли телесные повреждения журналистам телеканалов Formula и Imedi.

Одному из задержанных было предъявлено обвинение в нападении на оператора Первого канала. Он же был задержан 8 июля в офисе общественного движения "Сирцхвилиа" по факту словесного оскорбления журналиста оператора телекомпании TV Pirveli при исполнении служебных обязанностей и физического насилия.

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – 154-й (2) ("Создание помех в журналистской профессиональной деятельности"), 156-й (2) ("Преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия") и 225-й (2) ("Организация группового насилия, руководство им или участие в нем").

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.

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Теги:
Тбилиси, ЛГБТ

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