В Кахети в результате аварии скончался пешеход

Водитель был задержан полицией вскоре после инцидента. По делу возбуждено расследование по статье о нарушении правил дорожного движения

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. В результате аварии в деревне Кисисхеви (Телавский муниципалитет) погиб пешеход, сообщает телеканал Imedi.

По словам очевидцев, женщина до 40 лет стояла возле своего дома, когда ее на высокой скорости сбила машина. Женщина скончалась на месте из-за полученных травм несовместимых с жизнью.

Водитель был задержан полицией вскоре после инцидента. По делу возбуждено расследование по статье о нарушении правил дорожного движения.

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