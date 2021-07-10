Пятеро напавших на журналистов 5 июля в Тбилиси будут ждать приговора в тюрьме

Часть обвиняемых на процессе частично признали вину, обвинив в случившемся самих журналистов и эмоциональную обстановку на акции

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключеник в качестве меры пресечения еще пяти обвиняемым в нападении на журналистов 5 июля.

Массовое нападение на журналистов произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Агрессивно настроенные демонстранты избивали журналистов, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ-сообщества. По официальным данным, в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

Согласно материалам дела, обвиняемые Цотне Чихладзе, Бекар Майсурадзе, Мухран Дадвани, Торнике Ваблиани и Отар Гелашвили напали на журналистов "Пирвели", "Общественного вещателя" и "Интрепрессньюс".

Адвокаты на суде требовали отпустить их подзащитных под залог, однако судья не удовлетворил их ходатайства.

Часть обвиняемых на процессе частично признали вину, обвинив в случившемся самих журналистов и эмоциональную обстановку на акции.

Чихладзе, Майсурадзе, Дадвани, Ваблиани и Гелашвили обвиняются сразу по двум статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Организация группового насилия и участие в нем". В случае подтверждения вины, им грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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