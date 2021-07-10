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Арестованный в наручниках

Напавших на офис Tbilisi Pride отправили в тюрьму до приговора

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210710/252275532/Napavshikh-na-ofis-Tbilisi-Pride-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora.html

Адвокаты просили отпустить задержанных под залог, который, по их словам, готовы заплатить сторонники традиционных ценностей как в Грузии, так и за рубежом

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение до вынесения приговора трех обвиняемых в нападении на офис НПО Tbilisi Pride.

Нападение на офис Tbilisi Pride произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ против планируемого в тот день "Марша чести" в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Грузии. Напавшие сорвали флаги организации и разгромили технику и мебель.

Вахтанг Гомелаури
photo : Gakharia / FB
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Обвиняемыми по делу о нападении на офис проходили Алик Алазов, Георгий Элисбарашвили и Георгий Одзелашвили.

Адвокаты обвиняемых утверждали, что их подзащитные являются героями и не совершали никаких преступлений. Также они сделали акцент на том, что все их подзащитные из нуждающихся семей, и их арест повредит их родственникам.

Адвокаты просили отпустить задержанных под залог, который, по их словам, готовы заплатить сторонники традиционных ценностей как в Грузии, так и за рубежом.

Однако судья Теймураз Сихарулидзе принял сторону прокуратуры, так как, по его словам, есть угроза, что обвиняемые могут скрыться от правосудия.

Сами обвиняемые на процессе отрицали факт совершения преступления.

В случае обвинительного приговора суда им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы за проникновение силой в чужую собственность, преследование людей за общественную деятельность с угрозой насилия и участие в групповом насилии.

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Теги:
Грузия, ЛГБТ-сообщество

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