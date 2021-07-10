На крупнейший интернет-провайдер Грузии совершена кибератака

По данным МВД, кибератака создала проблемы сервис-центрам и работе фиксированного и мобильного Интернета компании

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. На серверы крупнейшего оператора мобильной связи и интернет-провайдера Грузии Magticom совершена кибератака, говорится в сообщении МВД Грузии.

По данным МВД, кибератака создала проблемы сервис-центрам и работе фиксированного и мобильного Интернета компании.

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

По данным на апрель 2021 года компания Magticom обслуживала более двух миллионов абонентов мобильной связи и более 471 тысячу интернет-абонентов. На сегодняшний день по числу абонентов компания занимает первое место на коммуникационном рынке Грузии.

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