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На крупнейший интернет-провайдер Грузии совершена кибератака

© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210710/252275954/Na-krupneyshiy-internet-provayder-Gruzii-sovershena-kiberataka.html

По данным МВД, кибератака создала проблемы сервис-центрам и работе фиксированного и мобильного Интернета компании

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. На серверы крупнейшего оператора мобильной связи и интернет-провайдера Грузии Magticom совершена кибератака, говорится в сообщении МВД Грузии.

Хакер работает над взломом компьютерной программы
© CC BY-SA 2.0 / Katy Levinson / Santiago
Киберпреступления в Грузии будут караться строже

По данным МВД, кибератака создала проблемы сервис-центрам и работе фиксированного и мобильного Интернета компании.

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

По данным на апрель 2021 года компания Magticom обслуживала более двух миллионов абонентов мобильной связи и более 471 тысячу интернет-абонентов. На сегодняшний день по числу абонентов компания занимает первое место на коммуникационном рынке Грузии.

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