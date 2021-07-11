Еще четыре напавших на журналистов в Тбилиси 5 июля отправили в тюрьму

В рамках расследования нарушений на акции протеста против "Тбилиси Прайд" 5 июля уже задержаны 20 человек

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение до вынесения окончательного приговора четырех обвиняемых в насилии в отношении представителей СМИ.

Массовое нападение на журналистов произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Агрессивно настроенные демонстранты избивали журналистов, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ-сообщества. По официальным данным, в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

По данным прокуратуры, подсудимые насильственно вынудили журналистов и операторов телеканалов "Формула" и "Имеди" прекратить свою профессиональную деятельность. Представители СМИ подверглись физическому насилию и словесным оскорблениям.

Полиция задержала обвиняемых Ромео Кекутия, Георгия Наскидашвили, Тедо Бурдули и Георгия Кахиани 9 и 10 июля 2021 года.

На судебном процессе обвиняемые просили судью не оставлять их в предварительном заключении. Некоторые апеллировали семьей, детьми, другие говорили об ошибке следствия и своем случайном нахождении на проспекте Руставели 5 июля.

В рамках расследования нарушений на акции протеста против "Тбилиси Прайд" задержаны 20 человек. Потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 журналистов и операторов.

В случае обвинительного приговора подсудимым грозит от 4 до 6 лет тюрьмы за "незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия", "преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности", "организацию группового насилия и участие в нем".

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