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По делу о нападении на оператора Лексо Лашкарава в Грузии задержан еще один человек

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Темы:
Преступность в Грузии (1527)
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МВД Грузии продолжает следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к насилию над журналистами

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Задержан еще один фигурант по делу о нападении на съемочную группу телекомпании "Пирвели" оператора Лексо Лашкарава и журналистку Миранду Багатурия в офисе НПО "Стыдно" 5 июля, сообщает МВД Грузии.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице. 

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© Sputnik / STRINGER
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Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. В том случае, если кабмин не подаст в отставку до полудня понедельника, в 18:00 пройдет масштабная акция у здания парламента, на которой лидеры расскажут о своих планах.

Задержанный обвиняется по трем статьям УК Грузии – 154-й (2) ("Создание помех в журналистской профессиональной деятельности"), 156-й (2) ("Преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия") и 225-й (2) ("Организация группового насилия, руководство им или участие в нем").

Следствие установило, что 5 июля обвиняемый Д. К. нанес физические и словесные оскорбления съемочной группе телекомпании "Пирвели" в офисе организации "Стыдно".

По фактам насилия в отношении журналистов МВД задержало в общей сложности 20 человек, пятеро проходят по делу о нападении на Лексо Лашкарава.

Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.

МВД Грузии также ведет расследование смерти Лексо Лашкарава по статье - "доведение до самоубийства". 

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Темы:
Преступность в Грузии (1527)
Теги:
МВД Грузии, Журналисты, Грузия

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