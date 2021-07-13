Дело оператора TV Pirveli: обвинение предъявлено еще одному задержанному

По факту насилия в отношении Лашкарава и журналистки телеканала TV Pirveli Миранды Багатурия к этому времени задержаны пять человек

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения еще одному человеку, задержанному по факту избиения оператора телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкарава, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июня, Д. К. вместе с другими лицами, участвующими в групповом насилии, с целью воспрепятствования журналистской деятельности напали на Лашкарава.

Таким образом обвиняемые хотели помешать Лашкарава выполнять свои профессиональные обязанности, чтобы он не снял и распространил совершаемые ими агрессивные действий.

Полиция задержала обвиняемого 12 июля. Обвинения предъявлены по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Прокуратура обратится к суду о применении задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки.

По факту насилия в отношении Лашкарава и журналистки телеканала TV Pirveli Миранды Багатурия к этому времени задержаны пять человек.

В рамках следствия по делу об акции против "Тбилиси прайда" к этому времени обвинения предъявлены 21 гражданам.

На этом этапе 36 лиц признаны пострадавшими, из них 30 журналистов и операторов. Поиски других лиц, принимающих участие в насильственных действиях на акциях, продолжаются.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале