Напавшего на оператора телеканала ТВ Пирвели отправили в тюрьму до приговора

Обвиняемому грозит от 4 до 6 лет за незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Давиду Кутателадзе - пятому задержанному за избиение оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.

Кутателадзе вместе с четырьмя уже находящимися в тюрьме сообщниками обвиняется в избиении оператора и попытке помешать его работе.

На суде Кутателадзе всячески отрицал свою вину, заявив, что он лишь защищал свою родину и традиции страны. Его адвокаты просили отпустить его под залог, но суд принял сторону прокуратуры.

Кутателадзе грозит от 4 до 6 лет за незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, преследование и участие в групповом насилии.

Дело Лашкарава

Лашкарава скончался 11 июля. Тело обнаружила его мать. Точная причина смерти оператора станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти – 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда работал над освещением происходящих событий.

После его смерти журналисты трех оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от последствий избиения.

В ответ Гарибашвили обвинил телеканалы и оппозицию в спекуляции смертью Лашкарава, призвав дождаться окончательных результатов экспертизы.

Между тем, МВД Грузии уже задержало 5 человек за нападение на Лашкарава, теперь они ждут приговора в тюрьме. Дело о смерти Лашкарава расследуется по статье "доведение до самоубийства".

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