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Тбилисский городской суд

Напавшего на оператора телеканала ТВ Пирвели отправили в тюрьму до приговора

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (31)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210713/252311416/Napavshego-na-operatora-telekanala-TV-Pirveli-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora.html

Обвиняемому грозит от 4 до 6 лет за незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Давиду Кутателадзе - пятому задержанному за избиение оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.

Кутателадзе вместе с четырьмя уже находящимися в тюрьме сообщниками обвиняется в избиении оператора и попытке помешать его работе.

Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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На суде Кутателадзе всячески отрицал свою вину, заявив, что он лишь защищал свою родину и традиции страны. Его адвокаты просили отпустить его под залог, но суд принял сторону прокуратуры.

Кутателадзе грозит от 4 до 6 лет за незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, преследование и участие в групповом насилии.

Дело Лашкарава

Лашкарава скончался 11 июля. Тело обнаружила его мать. Точная причина смерти оператора станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

Здание МВД Грузии
photo : The First Channel
МВД готово подключить к расследованию дела о смерти журналиста независимого эксперта

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти – 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда работал над освещением происходящих событий.

После его смерти журналисты трех оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от последствий избиения.

В ответ Гарибашвили обвинил телеканалы и оппозицию в спекуляции смертью Лашкарава, призвав дождаться окончательных результатов экспертизы.

Между тем, МВД Грузии уже задержало 5 человек за нападение на Лашкарава, теперь они ждут приговора в тюрьме. Дело о смерти Лашкарава расследуется по статье "доведение до самоубийства".

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (31)
Теги:
Нападение, Журналисты, Тбилисский городской суд, Грузия

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