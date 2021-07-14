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Сейсмограф

Сразу два землетрясения произошли на юге Грузии

© AFP / OLIVIER MORIN
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (73)
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Подземные толчки вновь зафиксированы у села Самеба, недалеко от Дманиси, магнитуда толчков колебалась от 3 до 4

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Сразу два землетрясения произошли этим утром у села Самеба (регион Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Сейсмографы
© CC BY 2.0 / Alexa / Seismographs
Землетрясение произошло на юге Грузии - восьмое за неделю

Первые подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы в 11:04 по тбилисскому времени в 9 километрах от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси (104 километра до Тбилиси). Эпицентр находился на глубине 8 километров.

Повторные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в 11:41 в 4 километрах от села Самеба и 23 километрах от города Ниноцминда. Эпицентр находился на глубине 5 километров.

Это уже десятое землетрясение за неделю, которое было зафиксировано у села Самеба, магнитуда толчков колебалась от 3 до 4.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (73)

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