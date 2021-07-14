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Патрульная полиция

Поножовщина в Рустави: убит молодой мужчина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Выяснение отношений между молодыми людьми завершилось трагедией

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате потасовки в городе Рустави (в 30 км от Тбилиси), информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.

Жовенель Моиз
© AFP / PIERRE MICHEL JEAN
Подозреваемые в убийстве президента Гаити задержаны

Инцидент произошел накануне ночью. По данным местных СМИ, между молодыми людьми произошла потасовка, в ходе которой один из участников конфликта холодным оружием ранил двух других.

Один из раненых скончался на месте, второго госпитализировал.

Что касается статьи, по которой идет следствие, и информации о задержанных, в пресс-службе ведомства пояснили, что официальная информация станет известна в ближайшее время. 

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