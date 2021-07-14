Поножовщина в Рустави: убит молодой мужчина

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате потасовки в городе Рустави (в 30 км от Тбилиси), информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.

Инцидент произошел накануне ночью. По данным местных СМИ, между молодыми людьми произошла потасовка, в ходе которой один из участников конфликта холодным оружием ранил двух других.

Один из раненых скончался на месте, второго госпитализировал.

Что касается статьи, по которой идет следствие, и информации о задержанных, в пресс-службе ведомства пояснили, что официальная информация станет известна в ближайшее время.

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