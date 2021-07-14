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Патрульная полиция

Убийство на востоке Грузии: подозреваемые задержаны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1529)
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Подозреваемых задержали по горячим следом - на следующий день после совершения преступления

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек по делу об убийстве в городе Рустави (30 км от Тбилиси) в ночь на среду, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным МВД Грузии, один из обвиняемых во время ссоры на одной из улиц города ранил ножом двух человек, а после вместе с другим обвиняемым скрылся с места происшествия.

По данным МВД, один из раненых скончался в клинике, а второго удалось спасти.

Теперь одному из обвиняемых грозит от 16 до 20 лет лишения свободы за убийство и попытку убийства двух человек, а второму - до 6 лет лишения свободы за несообщение о совершении особо тяжкого преступления.

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Темы:
Преступность в Грузии (1529)

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