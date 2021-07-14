Оператор Первого канала, избитый на акции 5 июля в Тбилиси, ослеп на один глаз

Илья Твалиашвили опасается, что после полученных травм он не сможет вернуться к своей профессиональной деятельности

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Оператору Первого канала Илье Твалиашвили повредили оба глаза во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, на один он ослеп и не знает, сможет ли вернуться к работе.

5 июля, когда противники ЛГБТ- сообщества и "блюстители нравственности" устроили настоящую охоту на журналистов, пострадали 53 работника СМИ - журналисты, операторы, фотографы. Один из них - оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава - скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.

Как рассказал Илья Твалиашвили телекомпании Rustavi2, его окружили и били несколько человек. Он до сих пор не может понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохо не делал.

"Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил руками. Помню, как упал на землю и посыпались удары ногами по голове", - вспоминает оператор.

По его словам, после одного из ударов он завопил от боли, а потом просто потерял сознание. Очнулся в полицейской машине.

Одного из участников группового насилия над Твалиашвили полиция задержала сегодня. Уголовное дело возбуждено против него по трем статьям УК Грузии - "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Это уже второй задержанный по делу о нападении на оператора Первого канала. Всего же за насилие в отношении журналистов задержан 21 человек. Большинству из них суд уже избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

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