Пожар в Аджарии: сгорели два дома

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Два дома сгорели в среду утром в селе Цаблана высокогорного района Хуло (АР Аджарии), сообщает Аджарское телевидение.

Две семьи остались без крыши над головой, в настоящее время их приютили соседи.

В результате ЧП никто не пострадал. Однако члены семьи заявляют, что не успели вывести из дома нужный инвентарь. Огонь полностью уничтожил технику и бытовые предметы.

По информации мэрии района Хуло, вопрос рассмотрит соответствующая комиссия по изучению нанесенного ущерба, после чего будет решаться вопрос компенсации.

Местные власти обещали помочь пострадавшим семьям снять квартиру.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале