20:54 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Пожарные спасатели на месте ЧП

Пожар в Аджарии: сгорели два дома

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
128 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/12/251754244.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210714/252320211/Pozhar-v-Adzharii-sgoreli-dva-doma.html

Местные власти обещали помочь пострадавшим семьям снять временное жилье

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Два дома сгорели в среду утром в селе Цаблана высокогорного района Хуло (АР Аджарии), сообщает Аджарское телевидение.

Две семьи остались без крыши над головой, в настоящее время их приютили соседи.

В результате ЧП никто не пострадал. Однако члены семьи заявляют, что не успели вывести из дома нужный инвентарь. Огонь полностью уничтожил технику и бытовые предметы.

По информации мэрии района Хуло, вопрос рассмотрит соответствующая комиссия по изучению нанесенного ущерба, после чего будет решаться вопрос компенсации. 

Местные власти обещали помочь пострадавшим семьям снять квартиру.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться