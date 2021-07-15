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Дело о гибели гражданки Казахстана в Грузии: обвиняемый мертв

photo: Pixabay / Ichigo121212
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2637)
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Бесик Тордуа, который обвиняется в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней казашки, находился в предварительном заключении в ожидании суда

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Обвиняемый в изнасиловании 26-летней гражданки Казахстана Айсель Айтпаевой Бесик Тордуа найден мертвым в тюремной камере, информацию распространяет телеканал "Пирвели".

Sputnik Грузия выясняет детали произошедшего в Специальной пенитенциарной службе. В МВД Грузии заявляют, что не располагают данной информацией. 

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
© Sputnik / Alex Shlamov
К следствию по делу о гибели казашки в Грузии подключаются специалисты из Казахстана

Гражданку Казахстана Айсель Айтпаеву нашли мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Спустя две недели после ареста Тордуа, прокуратура заочно предъявила обвинение родственнику умершей Мураду М. Его обвиняют в двух эпизодах изнасилования и избиении девушки. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2637)
Теги:
смерть, Тюрьма, Грузия

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