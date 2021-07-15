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Арестованный в наручниках

Афера на миллионы: банковский работник в Грузии семь лет воровал на работе

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1530)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210715/252326014/Afera-na-milliony-menedzher-obvoroval-bank-na-Zapade-Gruzii.html

На протяжении семи лет недобросовестный работник банка незаконно присвоил себе более миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала бывшего менеджера батумского филиала одного из коммерческих банков по обвинению в присвоении крупной суммы денег, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с 2015 до апреля 2021 года включительно обвиняемый изготовил фальшивые договора, чтобы незаконно присвоить принадлежащую банку крупную сумму.

На данном этапе следствие установило, что всего речь идет о 2 467 667 лари (примерно 800 тысяч долларов), 180 480 долларов и 80 000 евро.

Уголовное дело возбуждено по двум статям УК Грузии - "Присвоение или растрата с использованием служебного положения" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенные неоднократно".

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до 11 лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1530)

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