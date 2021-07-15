Нападение на оператора "Первого канала" в Тбилиси: задержанному предъявили обвинения

В случае, если вина подсудимого будет доказана на суде, ему грозит до 11 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 29-летнему мужчине по делу об избиении оператора Первого канала Илии Твалиашвили, говорится в сообщении ведомства.

Оператору Первого канала Илье Твалиашвили повредили оба глаза во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, на один он ослеп и не знает, сможет ли вернуться к работе. Как рассказал Илья Твалиашвили, его окружили и били несколько человек.

По данным следствия, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июля часть демонстрантов напала на оператора. В частности, ему нанесли словесные и физические оскорбления, чтобы оператор не снял и не распространил совершаемые ими агрессивные действий.

Полиция задержала обвиняемого 14 июля текущего года. Всего по делу о нападении на оператора "Первого канала" на данном этапе задержаны двое.

Обвинения предъявлены по статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия", "Преследование, совершенное с применение насилия" и "Участие в групповом насилии". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Прокуратура обратится к суду о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.

В рамках следствия по делу об акции против "Тбилиси прайда" к этому времени обвинения предъявлены 22 гражданам. Поиски других участников беспорядков продолжаются.

На этом этапе 36 человек признаны пострадавшими, из них 30 – работники СМИ.

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