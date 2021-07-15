14:34 15 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7084
  • 100 RUB4.2381
  • USD3.1430
Поиск
Патрульная полиция

Трагедия в Тбилиси: мужчина застрелил жениха сестры на глазах у соседей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
42602
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252327954.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210715/252327042/Tragediya-v-Tbilisi-muzhchina-zastrel-zhenikha-sestry-na-glazakh-u-sosedey.html

По словам очевидцев, мужчину убил брат его невесты одним выстрелом в область живота

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мужчина около 35 лет погиб от огнестрельного ранения в районе Глдани на окраине Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что личность предполагаемого убийцы установлена, в настоящее время ведутся работы для его задержания.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Убийство на востоке Грузии: подозреваемые задержаны

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "умышленное убийство" и "незаконное приобретение и хранение оружия". Максимальное наказание за данное преступление – пятнадцать лет лишения свободы.

По данным местных жителей, которые поделились подробностями с журналистами, нападение на мужчину произошло накануне вечером неподалеку от жилой многоэтажки. В это время многие жильцы отдыхали у садика, поэтому трагедия развернулась прямо на их глазах. По словам очевидцев, мужчину убил брат его невесты одним выстрелом в область живота. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Манифестация против санитарных паспортов в Париже
Манифестация против санитарных паспортов в Париже – видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться