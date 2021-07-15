Трагедия в Тбилиси: мужчина застрелил жениха сестры на глазах у соседей

По словам очевидцев, мужчину убил брат его невесты одним выстрелом в область живота

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мужчина около 35 лет погиб от огнестрельного ранения в районе Глдани на окраине Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что личность предполагаемого убийцы установлена, в настоящее время ведутся работы для его задержания.

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "умышленное убийство" и "незаконное приобретение и хранение оружия". Максимальное наказание за данное преступление – пятнадцать лет лишения свободы.

По данным местных жителей, которые поделились подробностями с журналистами, нападение на мужчину произошло накануне вечером неподалеку от жилой многоэтажки. В это время многие жильцы отдыхали у садика, поэтому трагедия развернулась прямо на их глазах. По словам очевидцев, мужчину убил брат его невесты одним выстрелом в область живота.

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