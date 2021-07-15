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Больничная палата в одной из клиник

Обвиняемый по делу гибели гражданки Казахстана скончался в больнице

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2638)
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Уроженец Зугдиди Бесик Тордуа обвиняется в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней гражданки Казахстана, но предстать перед судом ему уже не суждено

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Обвиняемый в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней гражданки Казахстана Айсель Айтпаевой Бесик Тордуа скончался не в тюрьме, а в клинике, заявил адвокат обвиняемого Лаша Шукакидзе Sputnik Грузия.

По его словам, обвиняемый был доставлен из пенитенциарного учреждения в клинику "Вива мед" неделю назад.

"Бесик Тордуа скончался накануне ночью. На момент госпитализации он был в сознании. Было принято решение провести ему операцию. После операции он не приходил в себя, был в коме. Консилиум медиков решил отключить его от аппарата вчера вечером, так как у пациента была мозговая кома", – сказал юрист.

По его словам, точную причину смерти установит экспертиза.

Гражданку Казахстана Айсель Айтпаеву нашли мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Спустя две недели после ареста Тордуа, прокуратура заочно предъявила обвинение родственнику умершей – Мураду М. Его обвиняют в двух эпизодах изнасилования и избиении девушки. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2638)
Теги:
смерть, Доведение до самоубийства, Казахстан, Грузия

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