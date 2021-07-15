Мужчина пытался покончить с собой в Батуми, чтобы избежать выселения

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Житель Батуми попытался покончить с собой, когда его вместе с семьей пытались выселить.
Как сообщают местные телеканалы TV25 и Аджарское телевидение, мужчина забрался на крышу пристройки и облил себя бензином. Поджечь себя ему помешали, но он успел ударить себя ножом в живот.
Все это происходило в то время, когда сотрудники Национального исполнительного бюро пришли выселять семью из дома, который мешал строительству объездной дороги в Батуми.
По словам адвоката пострадавшего, выселение произошло незаконно, так дело о компенсации и регистрации собственности еще в суде и процесс не завершен.
Как заявляют в Национальном исполнительном бюро, дом не зарегистрирован в государственном реестре как семейная собственность.
Департамент автомобильных дорог выделяет семье в виде компенсации 232 тысячи лари.
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