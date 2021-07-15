Мужчина пытался покончить с собой в Батуми, чтобы избежать выселения

Дом, из которого выселяли семью, мешал строительству объездной дороги, им выделили и компенсацию, но по всей видимости семью что-то не устраивало

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Житель Батуми попытался покончить с собой, когда его вместе с семьей пытались выселить.

Как сообщают местные телеканалы TV25 и Аджарское телевидение, мужчина забрался на крышу пристройки и облил себя бензином. Поджечь себя ему помешали, но он успел ударить себя ножом в живот.

Все это происходило в то время, когда сотрудники Национального исполнительного бюро пришли выселять семью из дома, который мешал строительству объездной дороги в Батуми.

По словам адвоката пострадавшего, выселение произошло незаконно, так дело о компенсации и регистрации собственности еще в суде и процесс не завершен.

Как заявляют в Национальном исполнительном бюро, дом не зарегистрирован в государственном реестре как семейная собственность.

Департамент автомобильных дорог выделяет семье в виде компенсации 232 тысячи лари.

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