От чего скончался обвиняемый в изнасиловании гражданки Казахстана?

Еще при поступлении обвиняемого Бесика Тордуа в пенитенциарное учреждение было установлено, что он страдает артериальной гипертензией

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Предположительная причина смерти обвиняемого в изнасиловании гражданки Казахстана Бесика Тордуа - инфаркт головного мозга, сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

По данным службы, при поступлении в пенитенциарное учреждение 28 мая 2021 года обвиняемому было проведено медицинское обследование и поставлен диагноз - артериальная гипертензия. В связи с чем он постоянно находился под наблюдением медперсонала.

30 июня 2021 года Тордуа обратился к врачу с сильной головной болью, рассказал о потере сознания. У него наблюдалось нарушение речи и повышенное артериальное давление.

Тордуа был доставлен в гражданскую клинику на машине скорой помощи из-за серьезного (предполагаемого) нарушения кровотока мозга.

По результатам компьютерной томографии головного мозга, проведенной в клинике, и консультации невролога был поставлен диагноз: предположительно инфаркт головного мозга.

"В связи с тяжелым состоянием обвиняемый был помещен в отделение реанимации, проходил лечение и находился под интенсивным наблюдением. В результате контрольной консультации нейрохирурга возникла необходимость в неотложном хирургическом вмешательстве. После операции общее состояние пациента оставалось тяжелым, показатели гемодинамики нестабильны", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшилось и 14 июля 2021 года было зафиксировано нарушение сердечного ритма (брадиаритмия), которая вскоре сменилась асистолией - прекращением деятельности сердца.

"Сердечно-легочная реанимация была начата в полном соответствии с протоколом, однако механическую функцию сердца восстановить не удалось. Наступила биологическая смерть", - говорится в заявлении.

Уроженец Зугдиди Бесик Тордуа был задержан полицией по подозрению в доведении до самоубийства и изнасиловании после того, как в Тбилиси была найдена мертвой 26-летняя гражданка Казахстана Айсель Айтпаева.

Следствие по делу пока не завершено. Тордуа находился в предварительном заключении.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.