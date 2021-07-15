Убийство из мести раскрыто - МВД Грузии задержало подозреваемого

Подозреваемый в убийстве оказался ранее судимым, за новое преступление ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Убийство в Глданском районе столицы Тбилиси раскрыто - подозреваемый в преступлении 36-летний ранее судимый житель Тбилиси задержан, сообщает МВД Грузии.

Помимо умышленного убийства ему также инкриминируется незаконное ношение огнестрельного оружия. Задержанному грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Следствие установило, что обвиняемый в Глданском районе Тбилиси из чувства мести ранил из огнестрельного оружия 30-летнего мужчину и скрылся с места преступления. Раненый скончался при доставлении в больницу.

По информации СМИ, это был почти семейный конфликт: обвиняемый стрелял в жениха своей сестры.

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