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Убийство из мести раскрыто - МВД Грузии задержало подозреваемого

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1531)
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Sputnik Грузия
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Подозреваемый в убийстве оказался ранее судимым, за новое преступление ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Убийство в Глданском районе столицы Тбилиси раскрыто - подозреваемый в преступлении 36-летний ранее судимый житель Тбилиси задержан, сообщает МВД Грузии.

Помимо умышленного убийства ему также инкриминируется незаконное ношение огнестрельного оружия. Задержанному грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Следствие установило, что обвиняемый в Глданском районе Тбилиси из чувства мести ранил из огнестрельного оружия 30-летнего мужчину и скрылся с места преступления. Раненый скончался при доставлении в больницу.

По информации СМИ, это был почти семейный конфликт: обвиняемый стрелял в жениха своей сестры. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1531)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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