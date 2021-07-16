Уроженец Телави обвиняется сразу в трех преступлениях

Обвиняемого в насилии над женщиной и ранении двух человек полиция задержала по горячим следам, в случае доказательства вины ему грозит до 13 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Семейное насилие, нанесение тяжкого вреда здоровью и кража – по обвинению во всех этих преступлениях задержан 21-летний уроженец Телавского района (Восточная Грузия), сообщается на сайте министерство внутренних дел Грузии.

Следствием было установлено, что обвиняемый применил насилие к знакомой 32-летней женщине, в связи с этим у него возник конфликт с двумя братьями, проживающими по соседству, и вступившимися за честь женщины. При выяснении отношений обвиняемый нанес обоим братьям ножевые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Вместе с тем полиция выяснила, что за задержанным молодым человеком числится еще несколько краж из продуктовых магазинов в Телави. Ему грозит от девяти до 13 лет лишения свободы.

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