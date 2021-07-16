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Патрульная полиция на акции протеста

Полиция проводит обыски в домах организаторов беспорядков 5 июля в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Права человека в Грузии (98)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210716/252337260/Politsiya-provodit-obyski-v-domakh-organizatorov-besporyadkov-5-iyulya-v-Tbilisi.html

Только на десятый день после массовых беспорядков, во время которых пострадали 53 журналиста и оператора, у правоохранительных органов руки дошли до организаторов

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Полиция проводит обыски в домах организаторов контракции против проведения ЛГБТ-сообщества 5 июля, вылившейся в беспорядки в центре Тбилиси.

Как сообщают грузинские СМИ, обыск идет в доме лидера общественного движения "Нравственность" Гурама Палавандишивили на улице Амаглеба. Местонахождения самого Палавандишвили неизвестно. Возможно, он также присутствует при обыске, так как, по данным СМИ, его личный автомобиль находился во дворе дома. На месте уже несколько часов мобилизованы представители правоохранительных органов.

Журналисты и операторы телеканалов
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Обыски проводятся также в жилых домах других лидеров – главы движения "Альтернативная Грузия" Константина Моргошия и основателя канала ALT-INFO Зураба Махарадзе. Оба после обыска были переведены в отделение полиции. Официальные ведомства пока не делали никаких заявлений.

5 июля противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. Всего по делу о беспорядках 5 июля задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов, однако до сих пор неприкосновенными оставались сами организаторы беспорядков. 

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Темы:
Права человека в Грузии (98)
Теги:
Обыск, ЛГБТ-сообщество, Акция, Грузия

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