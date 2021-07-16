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Здание прокуратуры Грузии

Беспорядки в Тбилиси: обвинения предъявлены еще двум лицам

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2641)
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Следственные органы продолжают расследование беспорядков 5 июля в Тбилиси. По данным прокуратуры, к этому времени обвинения предъявлены 24 гражданам, 41 – признаны пострадавшими, из них 35 – журналисты и операторы

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Еще двум участникам контракции против ЛГБТ-сообщества 5 июля в Тбилиси предъявлено обвинение в насилии задержанным, сообщает прокуратура Грузии. 

По данным следствия, 5 июля один из обвиняемых, участвующих в групповом насилии, и другие лица напали на оператора телеканала "ТВ Пирвели" во время исполнения им профессиональных обязанностей, мешая ему снимать их агрессивные действия.

Акция протеста противников ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обвиняемого в избиении оператора Первого канала суд отправил в заключение

Что касается второго обвиняемого, то по данным следствия, в тот же день он напал на гражданина с идентифицирующим ЛГБТ флагом, и вместе с другими лицами, участвующими в организованном групповом насилии, преследовал, угрожал и наносил гражданину физические оскорбления.

Прокуратура предъявила обвинения задержанному за нападение на оператора по трем статям УК – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия", "Преследование, совершенное с применением насилия" и "Участие в групповом насилии".

Второму задержанному инкриминируются статьи – "Преследование, совершенное с применением насилия" и "Участие в групповом насилии".

Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Прокуратура обратится к суду о применении к обвиняемым заключения под стражу в качестве меры пресечения.

В рамках следствия по делу об акции против "Тбилиси прайда" к этому времени обвинения предъявлены 24 гражданам. Идентификация и привлечение к уголовной ответственности других участников беспорядков продолжается.

На этом этапе 41 человек признан пострадавшим, из них 35 – журналисты и операторы, говорится в сообщении прокуратуры. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2641)
Теги:
Журналисты, Акция, Прокуратура, Грузия

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