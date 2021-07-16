Грузинские таможенники пресекли контрабанду более полукилограмма золота

Гражданин РФ, который пытался нелегально провезти золотые изделия, отделался штрафом, а на гражданина Грузии может быть заведено уголовное дело

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Ввоз в страну незадекларированных золотых украшений в особо крупном размере предотвратили грузинские таможенники на КТП "Гугути" и Кутаисском международном аэропорту, сообщается на сайте Службы доходов Минфина Грузии.

Незадекларированное золото общим весом 560,53 грамма было изъято из багажа гражданина Грузии и гражданина России. Стоимость контрабандных ювелирных изделий, которые намеревался провезти гражданин России, оценивается в 13,8 тысячи лари (более 4,4 тысячи долларов). Именно такую сумму ему придется выплатить в виде штрафа.

Стоимость золотых изделий, обнаруженных у гражданина Грузии, превысила 15 тысяч лари (более 4,7 тысячи долларов), поэтому материалы дела переданы в Следственную службу министерства финансов страны для дальнейшего реагирования.

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