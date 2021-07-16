После обыска на допрос – предполагаемых организаторов беспорядков препроводили в полицию

На вопросы следствия предстоит ответить Гураму Палавандишвили с сыном, Константину Моргошия и Зураб Махарадзе, которые координировали действия участников контракции противников ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Лидер общественного движения "Нравственность" Гурам Палавандишвили, один из организаторов контракции против ЛГБТ-сообщества 5 июля в Тбилиси, после того, как был завершен обыск у него дома, доставлен в Главное управление полиции столицы на допрос.

Обыски были проведены также в домах и офисах других лидеров акций протеста – главы движения "Альтернативная Грузия" Константина Моргошия и основателя канала ALT-INFO Зураба Махарадзе. Оба после обыска также переведены в полицию.

МВД Грузии официального заявления по этому поводу пока не делало.

Сам Палавандишвили успел сказать несколько слов прессе.

"Был проведен обыск в нашем доме. Ничего противозаконного они не нашли. Мы законопослушные люди, если эти законы не идут вразрез с десятью заповедями... Сожалею, что не задерживают инициаторов насилия – террористов из СМИ и "Тбилиси прайда". Вас надо задержать, вы – террористы и насильники", – заявил Палавандишвили, обращаясь к журналистам.

5 июля противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. Всего по делу о беспорядках 5 июля задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов, однако до сих пор неприкосновенными оставались сами организаторы беспорядков.

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