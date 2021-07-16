Жительница Батуми выпала из окна тринадцатого этажа и осталась жива

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Женщина средних лет выпала из окна тринадцатого этажа в Батуми и осталась жива.
Как сообщает местное телевидение, пострадавшая с многочисленными переломами и ушибами доставлена в одну из городских клиник.
Женщине удалось уцелеть благодаря припаркованному у дому автомобилю, на который она упала.
На место происшествия прибыла полиция. Начато расследование.
По словам жильцов дома, женщина находилась к квартире одна. Соседи рассказывают, что недавно у нее умерла сестра и пострадавшая сильно переживала ее смерть.
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