Суд отправил в тюрьму еще двух задержанных за события 5 июля в Тбилиси

На сегодняшний день за события 5 июля и нападения на журналистов в тюрьме ждут приговора уже 24 человека

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для двух задержанных за события 5 июля в Тбилиси – Вано Бурдули и Давида Кочиашвили.

Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Всего от действий нападавших пострадали 53 журналиста и двое граждан, чей вид не понравился противникам ЛГБТ-сообщества.

Вано Бурдули обвиняется в нападении и избиении оператора "ТВ Пирвели" Левана Брегадзе, а Давид Кочиашвили – в нападении на обычного гражданина.

Во время слушаний по избранию меры пресечения задержанные своей вины не признали.

Адвокаты требовали отпустить Бурдули и Кочиашвили под залог, но судья принял сторону прокуратуры, которая настаивала на помещение обвиняемых в заключение до суда.

В случае подтверждения вины обоим обвиняемых грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

На сегодняшний день за события 5 июля и нападения на журналистов в тюрьме ждут приговора 24 человека.

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