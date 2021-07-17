Суд отправил в тюрьму еще двух задержанных за события 5 июля в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для двух задержанных за события 5 июля в Тбилиси – Вано Бурдули и Давида Кочиашвили.
Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Всего от действий нападавших пострадали 53 журналиста и двое граждан, чей вид не понравился противникам ЛГБТ-сообщества.
Вано Бурдули обвиняется в нападении и избиении оператора "ТВ Пирвели" Левана Брегадзе, а Давид Кочиашвили – в нападении на обычного гражданина.
Во время слушаний по избранию меры пресечения задержанные своей вины не признали.
Адвокаты требовали отпустить Бурдули и Кочиашвили под залог, но судья принял сторону прокуратуры, которая настаивала на помещение обвиняемых в заключение до суда.
В случае подтверждения вины обоим обвиняемых грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
На сегодняшний день за события 5 июля и нападения на журналистов в тюрьме ждут приговора 24 человека.
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