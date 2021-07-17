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Патрульная полиция

Полиция за сутки раскрыла нападение на окраине Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210717/252348392/Politsiya-za-sutki-raskryla-napadenie-na-okraine-Tbilisi.html

По данным следствия, обвиняемый, находясь под воздействием алкоголя, во время ссоры ранил в ноги своего оппонента

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники полиции за несколько часов по горячим следам задержали обвиняемого в ссоре со стрельбой в окраинном районе Тбилиси – Варкетили, говорится в сообщении МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый, находясь под воздействием алкоголя, во время ссоры ранил в ноги своего оппонента и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего удалось спасти медикам.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное ношение оружие и причинение менее тяжкого вреда здоровью.

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