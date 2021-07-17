Крупная операция на окраине Тбилиси: за наркопреступления задержаны 28 человек

Во время спецоперации сотрудники полиции под прикрытием несколько раз покупали у задержанных наркотические вещества и снимали факт покупки на видео

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. МВД Грузии сообщило о завершении спецоперации, длившейся два месяца, и задержании 20 наркореализаторов и восьми покупателей наркотиков в окраинном районе Тбилиси Поничала и других районах столицы.

Среди задержанных 28 человек один – гражданин Индии.

Следствие установило. Что задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотики.

Во время спецоперации сотрудники полиции под прикрытием несколько раз покупали у задержанных наркотические вещества "героин" и "альфа-ПВП" и снимали факт покупки на видео.

Полиция во время обыска задержанных изъяла до килограмма героина, а также 129 таблеток субутекса. Кроме того, полиция во время обыска обнаружила у одного из наркореализаторов пистолет и боевые патроны.

Теперь задержанным грозит от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ.

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