21:59 17 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Задержание преступника

Крупная операция на окраине Тбилиси: за наркопреступления задержаны 28 человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/17/250687607.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210717/252349468/Krupnaya-operatsiya-na-okraine-Tbilisi-za-narkoprestupleniya-zaderzhany-28-chelovek.html

Во время спецоперации сотрудники полиции под прикрытием несколько раз покупали у задержанных наркотические вещества и снимали факт покупки на видео

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. МВД Грузии сообщило о завершении спецоперации, длившейся два месяца, и задержании 20 наркореализаторов и восьми покупателей наркотиков в окраинном районе Тбилиси Поничала и других районах столицы.

Среди задержанных 28 человек один – гражданин Индии.

Уничтожение партии наркотиков в Тбилиси
© photo: Sputnik
"Аптечная наркомания" в Тбилиси: в одной из аптек нашли нелегальные психотропные лекарства

Следствие установило. Что задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотики.

Во время спецоперации сотрудники полиции под прикрытием несколько раз покупали у задержанных наркотические вещества "героин" и "альфа-ПВП" и снимали факт покупки на видео.

Полиция во время обыска задержанных изъяла до килограмма героина, а также 129 таблеток субутекса. Кроме того, полиция во время обыска обнаружила у одного из наркореализаторов пистолет и боевые патроны.

Теперь задержанным грозит от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Наркоторговля, Грузия, Тбилиси

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Гиоргадзе: природные ресурсы спасут экономику Грузии
Гиоргадзе: природные ресурсы спасут экономику Грузии
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться