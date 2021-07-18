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Патрульная полиция. Задержание правонарушителя

Задержан еще один обвиняемый в нападении на оператора телеканала "Пирвели"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (43)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210718/252352245/Zaderzhan-esche-odin-obvinyaemyy-v-napadenii-na-operatora-telekanala-Pirveli.html

Следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются, заявили в МВД

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Полиция задержала еще одного подозреваемого в насилии в отношении журналистов в Тбилиси на акции 5 июля, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

По данным следствия, 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели обвиняемый нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала "ТВ Пирвели" во время исполнения им служебных обязанностей. Случай произошел на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применением насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).
Акция протеста противников ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обвиняемого в избиении оператора Первого канала суд отправил в заключение

Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

К этому времени идентифицировано и задержано 24 человека – участники беспорядков 5 июля. Из них 20 обвиняются в насилии против представителей СМИ.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (43)
Теги:
МВД Грузии, Грузия

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