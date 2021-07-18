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Плавающее под флагом Панамы судно UNI Trader

Судно под флагом Панамы оштрафовано в Поти за загрязнение воды

Depertament of Environmental Supervision / FB
Происшествия
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Темы:
Экология в Грузии (194)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210718/252353469/Sudno-pod-flagom-Panamy-oshtrafovano-v-Poti-za-zagryaznenie-vody.html

Городской суд Поти наложил на нарушителя крупный штраф за загрязнение территориальных вод Грузии нефтепродуктами

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Плавающее под флагом Панамы судно UNI Trader оштрафовано на 65 тысяч лари (около 20,7 тысячи долларов) в территориальных водах Грузии, сообщает Департамент экологического надзора.

Городской суд Поти наложил на нарушителя крупный штраф за загрязнение территориальных вод Грузии нефтепродуктами. Корабль был арестован в порту Поти (Самегрело-Земо Сванети).

Судно сможет покинуть акваторию Грузии после того, как будет уплачен штраф.

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Темы:
Экология в Грузии (194)

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