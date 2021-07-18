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Побережье черного моря в Уреки

Родственники задержанных в Уреки требуют объективного расследования инцидента

© CC BY 2.0 / Ivan Kurmanov / Ureki Beach
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Если требования участников акции не будут выполнены, в противном случае они прибегают к крайней форме протеста

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Очередная акция протеста родственников 13 задержанных жителей курортного поселка Уреки (Гурия) прошла у здания местной полиции.

По информации телеканал Rustavi2, жители требуют переквалифицировать статью по делу, выпустить задержанных под залог и провести объективное расследование. Задержанные обвиняются в нападении на полицейских, что наказывается лишением свободы сроком от семи до одиннадцати лет.

Машина патрульной полиции в Аджарии
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Разборка в приморском поселке Уреки - задержаны 13 человек

По словам протестующих, задержанные невиновны, а полиция применила силу. Если их требования не будут выполнены, они прибегают к крайней форме протеста.

На следующей неделе протестующие собираются установить палатки у здания полиции.

После пожара 24 июня в одной из гостиниц в поселке Уреки сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Он был доставлен в полицейское отделение.

В скором времени после этого у здания полиции собралось около 20 человек, которые, пытаясь защитить задержанного, напали на сотрудников полиции и нанесли им словесные и физические оскорбления.

Полиция задержала 13 наиболее активных правонарушителей. Озургетский городской суд избрал всем им в виде предварительной меры пресечения заключение под стражу.

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Теги:
полиция, Уреки, Грузия

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