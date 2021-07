Эксперт не исключает, что травма не могла вызвать смерть оператора "ТВ Пирвели"

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Независимый эксперт Александр Геджадзе считает, что травма, полученная 5 июля, не могла привести к смерти оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава.

Независимого эксперта Александра Геджадзе вместе с представителями НПО "Ассоциация молодых юристов", которые представляет интересы семьи погибшего оператора, нанял телеканал "ТВ Пирвели". Эти эксперты присутствовали на вскрытии и изучили соответствующую документацию, в том числе историю болезни.

Геджадзе широко известен в Грузии по резонансному делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

"Итоговая химическая экспертиза выявила в организме пять наркотических веществ. Следовательно, мы можем однозначно говорить, что полученная травма не могла привести к смерти", - сказал Геджадзе в эфире телеканала "Имеди".

"Спровоцировала ли эта травма конечный результат на фоне принятия наркотических средств - в этом отношении нам необходимо, в первую очередь, взглянуть на лабораторные данные о том, какие микроскопические изменения произошли во внутренних органах, и уже после получения и анализа этих данных, наиболее вероятно, нам потребуется привлечение узкопрофильных клиницистов", - отметил эксперт.

По его словам, на данном этапе его интересует количество и концентрация наркотиков в организме погибшего.