Эксперт не исключает, что травма не могла вызвать смерть оператора "ТВ Пирвели"

В дальнейшем, после получения всех данных, потребуется привлечь более узкопрофильных специалистов, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Независимый эксперт Александр Геджадзе считает, что травма, полученная 5 июля, не могла привести к смерти оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава.

Независимого эксперта Александра Геджадзе вместе с представителями НПО "Ассоциация молодых юристов", которые представляет интересы семьи погибшего оператора, нанял телеканал "ТВ Пирвели". Эти эксперты присутствовали на вскрытии и изучили соответствующую документацию, в том числе историю болезни.

Геджадзе широко известен в Грузии по резонансному делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

"Итоговая химическая экспертиза выявила в организме пять наркотических веществ. Следовательно, мы можем однозначно говорить, что полученная травма не могла привести к смерти", - сказал Геджадзе в эфире телеканала "Имеди".

"Спровоцировала ли эта травма конечный результат на фоне принятия наркотических средств - в этом отношении нам необходимо, в первую очередь, взглянуть на лабораторные данные о том, какие микроскопические изменения произошли во внутренних органах, и уже после получения и анализа этих данных, наиболее вероятно, нам потребуется привлечение узкопрофильных клиницистов", - отметил эксперт.

По его словам, на данном этапе его интересует количество и концентрация наркотиков в организме погибшего.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался 11 июля на шестой день после жестокого избиения противниками ЛГБТ на акции 5 июля. Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики — морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти, 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда снимал происходящие события. Всего же в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

После его смерти журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

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