Наркодилеру, продавшему героин оператору "ТВ Пирвели", предъявлено обвинение

Обвиняемому в торговле героином грозит от восьми до 20 лет или бессрочное заключение. Прокуратура уже обратилось в суд с ходатайством об избрании для него в качестве меры пресечения заключение под стражу

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Жителю поселка Поничала, который подозревается в продаже героина оператору телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, официально предъявлено обвинение.

Как сообщает прокуратура Грузии, задержанный обвиняется в приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере . Ему грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.

Обвиняемый был задержан накануне.

В ходе следствия было установлено, что задержанный незаконно приобрел и хранил героин в особо крупном размере. Часть наркотиков была незаконно продана им 10 июля. Среди покупателей был и оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Упаковка кустарного героина, так называемый "сырец", обошлась покупателям в 500 лари (около 160 долларов США). Оставшуюся часть наркотика задержанный хранил у себя дома. При обыске полиция изъяла 9,4984 грамма героина.

Прокуратура уже обратилось в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании для обвиняемого в качестве меры пресечения заключение под стражу.

По данным прокуратуры, 17 июля правоохранители задержали еще четверых человек по факту приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Уголовное дело находится в стадии расследования.

Оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался 11 июля, на шестой день после жестокого избиения противниками ЛГБТ на акции 5 июля. Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

По заключению химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики — морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти, 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда снимал происходящие события. Всего же в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

После его смерти журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

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