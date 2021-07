Наркодилеру, продавшему героин оператору "ТВ Пирвели", предъявлено обвинение

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Жителю поселка Поничала, который подозревается в продаже героина оператору телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, официально предъявлено обвинение.

Как сообщает прокуратура Грузии, задержанный обвиняется в приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере . Ему грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.